台中市政府警察局第四分局為防止行人在路口被撞，推廣汽機車禮讓行人的觀念，全國自9月1日起發起一個月的「路口安全大執法」，希望降低路口交通死亡人數。取締將特別針對「汽機車路口不停讓行人」以及行人「未依規定走行人穿越道」等作為執法重點，不僅對駕駛加強執法力度，同時也會加強對行人違規的監管。

第四分局事故熱點約6成發生在路口，顯示針對路口交通事故，應該優先防制。四分局於9月1日首日，即已規劃16名警力，分布於轄內重要路口，並且針對行人違規等開罰105件。希望藉由大執法宣導與約制，養成市民在路口遵守交通規則。

警方指出，另中央刻正研議修法方向，首先是提高罰款，從3600元提高至6000元。其次以計點方式，淘汰不適任駕駛，目前行車不禮讓行人違規記1點，研擬增加到2點，並需要參加道安講習。

警方表示，第三將增列車輛駕駛如果因為未停讓行人，肇事致人受傷或死亡的罰則，最高罰款將增加至3萬6000元，致人受傷吊扣駕照1年，致人受重傷或死亡，吊銷駕照3年內不得考領。

警方強調，預計年底草案通過，藉執法雙管齊下，改善守法觀念，讓馬路不要再像虎口。

(中時 )