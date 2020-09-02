台中塑膠射出工廠大火 黑煙火勢駭人 09:222020/09/02 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中大雅塑膠射出工廠大火，濃煙火勢驚人，消防隊員正佈水線全力搶救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大雅區清陽路塑膠射出工廠2日上午7時許冒出黑煙，消防局接獲報案立即出動8車25人前往搶救，由於廠內堆放大量易燃原物料，消防人員到場時，廠房已陷入火海，黑煙火勢駭人，初步了解無人員受困，目前仍在搶救中。 (中時 ) #塑膠射出工廠 #黑煙 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍規燕隨 台中堅持瘦肉精零檢出 04:102020/09/01 生活新聞 台中購物節嚇嚇叫 中市府延長發票登錄至9／3 13:062020/09/01 生活 台中美豬進口 藍促食安嚴把關 04:102020/09/01 地方新聞 台中購物節賣破80億 大放送 04:102020/09/01 產業．科技 台中萬里長城步道邊坡土石流失 目前修復完成 19:342020/08/31 寶島 「廠內100多度高溫」林口煉鋁工廠飄惡臭拒開門 環保局出動熱顯像空拍機追真相 11:082020/09/01 社會 買氣旺 台中購物節衝破81億 04:102020/09/01 地方新聞 台鈴機車的超級工廠 eReady Fun生產線流程大公開 09:452020/09/01 機車情報-主題企劃 台中瘦肉精零檢出是自己的「政績」 林佳龍神隱1天後回應了 15:222020/09/01 生活 館長插旗台中 開幕日變成吉思汗休息站 12:552020/09/01 生活 社會熱門新聞 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 高雄少女獲救 攻堅救援影片曝光 警怒吼「再動開槍喔」 - 社會 親子鑑定99.9％卻非親生 夫揭超綠「亂倫真相」後崩潰 - 社會 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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