台中市大雅區清陽路塑膠射出工廠2日上午7時許冒出黑煙，消防局接獲報案立即出動8車25人前往搶救，由於廠內堆放大量易燃原物料，消防人員到場時，廠房已陷入火海，黑煙火勢駭人，初步了解無人員受困，目前仍在搶救中。

(中時 )