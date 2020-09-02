新護照封面出爐。
新護照封面出爐。
新護照封面出爐。
新護照封面出爐。

立法院日前通過提高護照上「台灣」、「TAIWAN」辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院將在今天上午10時召開記者會說明新版護照封面。

立法院7月22日通過提高護照上的「台灣」、「TAIWAN」辨識度，以及華航飛機塗裝重新設計。行政院發言人丁怡銘日前表示，相關部會將整理護照封面、華航塗裝等圖例，以提高台灣辨識度。

行政院上午發出通知，將在上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席。

行政院今（2）日上午10時說明新版護照封面。（本報資料照）
行政院今（2）日上午10時說明新版護照封面。（本報資料照）

(中時新聞網)

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