提升台灣辨識度 政院上午10時公布新版護照封面 09:032020/09/02 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新護照封面出爐。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新護照封面出爐。 新護照封面出爐。 立法院日前通過提高護照上「台灣」、「TAIWAN」辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院將在今天上午10時召開記者會說明新版護照封面。 立法院7月22日通過提高護照上的「台灣」、「TAIWAN」辨識度，以及華航飛機塗裝重新設計。行政院發言人丁怡銘日前表示，相關部會將整理護照封面、華航塗裝等圖例，以提高台灣辨識度。 行政院上午發出通知，將在上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席。 行政院今（2）日上午10時說明新版護照封面。（本報資料照） (中時新聞網) #台灣 #辨識度 #護照 #TAIWAN #封面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 上海「台灣輸出」3例我方不認 最新一起在台18名接觸者皆陰性 14:582020/09/01 生活 無人巴士上路！台中自駕車9月1日起在水湳智慧城試運行 11:102020/09/01 財經 全科會 首創線上留言平台 04:102020/09/01 財經要聞 《產業》加強醫療照護 蘇貞昌：持續投資、運用科技 15:062020/09/01 財經 米其林「耐米聯盟」運輸英雄現身 全新Michelin Agilis 3三大特色 營運效率更出色 14:432020/09/01 汽車情報-汽車新聞 台中美豬進口 藍促食安嚴把關 04:102020/09/01 地方新聞 羅致政：開放美豬牛 開啟美台高層對話重要機會 16:292020/09/01 政治 大陸指台灣疫情有漏洞 陳時中「乾笑兩聲」：大家心知肚明 10:512020/09/01 政治 考試院人事交接 賴清德：回應總統盼考試院轉型的呼籲 12:392020/09/01 政治 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 政治 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 - 政治 美豬成壓垮江啟臣最後一根稻草？藍粉怒吼：這麼大把槍都不會用 - 政治 小市民的罷韓懺悔文 韓粉嘆：高雄人自己的選擇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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