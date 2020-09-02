網友留言。（圖／翻攝自中時新聞網）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。國民黨中央與立院黨團雖召開多次記者會，對執政黨制衡卻有限，讓不少支持者認為不夠強硬，甚至恐將影響黨主席江啟臣連任之路。有網友更痛批，天上掉下來這麼大一把槍，黨主席若都無法凝聚黨內為人民出頭，那以後就該乖乖去抬轎。

國民黨中央與立院黨團，多次召開記者會痛批執政黨強過美豬行徑，國民黨官方臉書「中國國民黨 KMT」日前也再度發文，痛批政府「先射箭再畫靶 風險評估報告不公布是哪招？」「民進黨全面執政、全面獨裁」「開放瘦肉精美豬 到底換到什麼？」並預告將串聯22縣市議會黨團，未來持續推動修訂自治條例反含瘦肉精美豬，禁止販賣含瘦肉精肉品，以維護國人健康。

對此，不少藍營支持者卻大表不滿，認為國民黨身為最大在野黨卻對執政黨毫無制衡能力，若再持續軟弱未來恐將再難執政，黨主席江啟臣更將難以連任；更奉勸國民黨必須拋下顧忌，用強烈行動博取民眾共鳴，而非只是嘴巴說說。

網友留言表示：「這麼大的事，這麼一大把槍，國民黨黨主席如果還沒有辦法凝聚所有執政的地方政府，以及平常自己以為很厲害的，沒辦法出來帶領民眾反抗政府，以後就別再出來ggyy，現在就是為民做事的時候，別只會看人家超人氣眼紅，如果自己沒半撇，當人家再捲起旋風，就甘願一點乖乖去抬轎，誰叫你這時候沒本事。」其他網友也紛紛留言：「為什麼這些豬農沒抗爭，被摸摸頭就惦惦」、「虛偽KMT除了紙上談兵嘴砲連連之外，還有什麼能為？這一連串事情下來真的只能證明，虛偽KMT這個百年大黨戰力竟然薄弱到如此。可悲」、「這就是為什麼到今天他們最怕的還是韓」、「國民黨的字典裡根本沒有『團結』」。

(中時新聞網)