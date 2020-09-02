警方在竹東一處透天厝內逮捕「保全李宗瑞」羅姓男子。（民眾提供／戴志揚翻攝）

高雄少女北上求職遭軟禁、失聯66小時一案，警方1日上午將少女從新竹救回高雄，羅姓主嫌及王姓、盧姓嫌犯陸續押回高雄偵訊。羅姓主嫌拒絕夜間偵訊，在拘留所過一夜後，今天（2日）一早8時許，已移送高雄地檢署進行複訊。

檢警昨從新竹帶回羅姓主嫌、盧姓男子、王姓男子和羅姓主嫌的太太及母親等5人，其中僅羅母初步排除涉案。

據了解，羅妻下午就先行到地檢署接受偵訊，暫列證人，未轉為被告。而羅嫌晚間拒絕夜間偵訊，被送往刑大留置一晚，待今日完成訊問後，檢方要再比對夫妻二人說法是否相符。

而王嫌及盧嫌接受警方初步偵訊後，分別於晚間6點55分、7點20分被解送至地檢署接受複訊，案由均為「強制猥褻」。王嫌、盧嫌兩人訊後分別於晚間8點10分、晚間9點被請回、限制住居。

據了解，王男在羅男豪宅擔任物業管理員，負責幫羅男管理套房分租，王男相信羅男所稱、被害少女是來租屋的房客，因此沒有起疑。

盧男則受羅男所託幫忙載送少女，並刻意移動手機誤導警方、再將手機丟棄。檢方認為，盧男雖有參與但非犯罪主要行為，對於羅男與被害少女關係為何也不清楚。

(中時新聞網)