美國總統川普被爆經歷一連串小中風，去年突赴醫院檢查時，白宮傳出要副總統彭斯待命暫時接手總統職權。

美國總統川普被爆出曾經歷「一連串小中風」，《紐約時報》記者在即將出版的新書中也指出，2019年11月川普突然赴醫院，儘管白宮對外稱是健康檢查，不過白宮內部傳出要副總統彭斯（Mike Pence）「隨時待命」，如果川普要進行麻醉手術，彭斯將暫時接任總統。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，2019年11月，川普突然赴馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行檢查，白宮當時表示，此行是川普年度例行健康檢查的一部分。

不過CNN昨（1）日取得《紐約時報》（New York Times）記者施密特（Michael Schmidt）即將出版的新書《Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President》內容，施密特在書中指出，他獲悉「川普當天前往醫院前的數小時，白宮西廂傳出要求副總統隨時待命，如果川普必須進行一個需要麻醉的手術，彭斯將暫時接手總統職權。」

CNN指出，施密特在新書中並未引述任何消息來源，只用「我獲悉」一詞來陳述消息。

報導刊出後，川普在推特大爆炸，痛批「假新聞」，他說現在又有人說他去華特里德醫學中心是因為經歷「一連串小中風」，「這件事從來沒發生在這個候選人身上」。

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

值得注意的是，CNN引述的《紐時》記者新書並未提到川普經歷小中風，施密特稍後也在推特回應川普「書中沒有提到任何小中風」。美國「財經內幕」（Business Insider）報導，沒有任何一家美國主流媒體報導川普經歷中風，不過美國國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）引述白宮官員說法指出，川普是針對前總統柯林頓時期的發言人羅克哈特（Joe Lockhart）發怒，羅克哈特昨日在推特發問，「川普是不是向美國大眾隱瞞自己有中風？」

Book says nothing about mini-strokes. https://t.co/XGfJEMsORu — Michael S. Schmidt (@nytmike) September 1, 2020

「財經內幕」指出，川普中風論實際上源自於一些反川普人士，上個月，知名小說家溫斯洛（Don Winslow）在推特爆料，不具名的消息人士告訴他，川普上任後曾經歷「一連串小中風」，昨天，溫斯洛又發布推文，稱十多名特勤局幹員都知道川普的病情及小中風。

Here is an unreported fact:



More than a dozen Secret Service agents are aware of Donald Trump's medical condition and mini-strokes. — Don Winslow (@donwinslow) September 1, 2020

針對新書爆料川普健康有問題，川普的醫師康利（Sean Conley）昨日發布聲明回應，強調川普「沒有經歷過任何中風、小中風或是心血管急症，也沒有對這些疾病進行評估」，「總統依舊健康，我對他能否維持緊密的日程表並不感到擔心。」

彭斯周二接受福斯新聞（Fox News）專訪時也駁斥傳聞，「我一直以來都有被告知總統的動向，不管是那天或是其它天，我都知道，不過那天並沒有任何異常狀況。」

彭斯也強調，不記得川普赴醫院那天有被要求待命接掌總統職權，「我被通知總統和醫生有約」，不過他也補充，副總統的工作之一就是要「隨時保持待命」，「你可是美國的副總統。」

(中時新聞網)