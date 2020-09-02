相較於西區季後賽首輪還有兩組對戰戲碼還沒結束，東區早已進入第二輪交手，甚至塞爾提克今天靠著塔圖與史馬特的聯手，102比99逆斬衛冕軍暴龍，取得2比0領先優勢。

塞爾提克首輪直落四橫掃七六人，次輪面對上季總冠軍暴龍，打起來依舊相當兇猛，今日打完前三節落後8分，決勝節史馬特猶如戰神附體，連續飆進5顆三分球，其中還包含一次「四分打」，幫助綠衫軍超前比數，緊接著肯巴沃克和塔圖接管戰局，將優勢擴大至8分差距。

但暴龍並沒有放棄比賽，羅瑞兩罰俱中，將落後分數縮小至1分差距，肯巴沃克兩罰得手，領先3分，暴龍最後一擊范維利特失手，塞爾提克硬是在第四節上演絕地逆轉秀戲碼。

塔圖砍下34分、8籃板、6助攻，塔圖是塞爾提克隊史第一位24歲前就能在季後賽3度攻下超過30分以上的球員。

前三節僅得3分、整場比賽得到19分的史馬特，第四節連中5記三分球，成為塞爾提克能夠逆轉獲勝的關鍵先生。肯巴沃克17分、6籃板、4助攻，傑倫布朗16分、8籃板、3抄截，羅伯特威廉斯11分。

第四節遭到對手遠程砲火團滅的暴龍，三分球投籃命中率僅27.5%，成為整場比賽的落敗的最大主因，阿奴諾比20分、7籃板，范維利特19分、5籃板、7助攻，席亞卡17分、8籃板、6助攻，羅瑞16分、5籃板、7助攻、4抄截，伊巴卡17分、9籃板。

(中時 )