萊爾富今晚７點開放民眾預購萊潔「夜霓紫」口罩。（圖／擷取自R&R 萊禮生醫臉書）

一個月爆出3起台人赴上海確診案例，大陸國台辦指控台灣防疫有漏洞，引起各界討論，不少民眾也擔心秋冬疫情恐再起，而默默搶買口罩，今天早上11點Yahoo奇摩開賣中衛、摩戴舒的醫用口罩，而晚上7點萊爾富也開放民眾預購萊潔「夜霓紫」口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●萊爾富

今（2日）晚上7時開放預購萊潔「夜霓紫」醫療口罩，民眾可透過萊爾富Life-ET機台進行預購，限量3萬盒，每盒50入，售價399元，每人限購1盒（不能代購）。

●蝦皮購物

每天傍晚5時限量販售MIT醫療口罩，且蝦皮超市24h將在9月4日下午3時開賣中衛口罩，僅月河藍（月夜）一色可選擇，每盒30片裝，售價260元。

●Yahoo奇摩購物中心

今上午11點開賣中衛口罩，顏色為潮橘，每盒30片裝，售價260元，另也有摩戴舒和匠心的醫用口罩可選購。

●墊腳石

網站上有販售美德、南六、和巽風堂的成人醫用口罩，詳情請依網站為準。

大樹藥局明晚7點開賣中衛口罩，款式有深丹寧、櫻花粉和古銅黑。(圖/擷取自大樹藥局臉書)

●大樹藥局

明（3日）晚上7時限定門市開賣中衛口罩，款式有深丹寧、櫻花粉和古銅黑可以選購，每家店限量90包，每包5片裝，售價69元，每人每天限購2包，口罩依各門市實際到貨量為主。

(中時新聞網)