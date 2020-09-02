台灣機械工業公會理事長柯拔希看好雷射廣泛應用在機械加工、半導體、電子及國防等產業，他將代表機械公會今(2)日下午與工研院雷射中心、全球最大雷射廠德國創浦台灣子公司簽約，共同設立台灣半導體與電子產業先進雷射服務中心，推動台灣發展雷射產業。

經濟部長王美花去年時任次長，前往德國司徒加特參加台德論壇，當時受邀參觀創浦總部，她當時邀請全球最大雷射公司德國創浦來台投資，創浦也希望在台灣有個平台，可與台灣半導體相關設備業者合作研發，促成機械公會與工研院雷射中心與創浦台灣分公司，三方今日下午共同簽署台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心，藉此提升台灣雷射應用水準，推動台灣發展雷射產業，希望台灣雷射相關設備可以驗證、認證及提供服務。

機械公會指出，雷射利用光線與熱，近年廣泛應用在機械加工、半導體、電子及國防產業，是未來最重要科技之一。以往半導體前製程是用光罩，現在直接改用雷射。政府過去並未看重雷射相關產業，使得台灣雷射產業發展，與先進國家還有段距離。機械公會希望藉由設立台灣半導體與電子產業先進雷射服務中心，推動台灣發展雷射產業。

(工商 )