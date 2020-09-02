經濟數據報喜與華府的新冠振興法案協商進展觸發市場的樂觀情緒，以及蘋果公司與視訊會議軟體公司Zoom Video股價飆漲，由科技股領軍，周二美股道瓊指數跳漲逾200點，標普500指數與那斯達克指數再度創下歷史收盤新高。

科技動能股是推升大盤的主力，經濟數據與政治方面的消息亦帶來一些提振。法國巴黎銀行美股與衍生品策略主管Greg Boutle表示，科技公司因疫情引發的居家上班趨勢與利率走低而受惠。

美國財政部長穆努欽表示，他將於周二晚些時候致電眾議院議長佩洛西，討論陷入僵局的新冠紓困案磋商。白宮幕僚長米道斯表示，他預期參議院共和黨人下周將提出一項針對性的新冠疫情紓困法案。

美國製造業數據意外強勁，在此之前公布的中國與歐洲製造業景氣調查報告亦令人鼓舞。

周二收盤，道瓊工業價格指數漲215.61點或0.76%，為28,645.66點，8月收漲7.6%，創下1984年來同期最大漲幅。

標普500指數收漲26.34點或0.75%，為3,526.65點，較2月創下的歷史高點高出逾4%；該指數8月收漲7%，創下1986年來同期最大漲幅。

那斯達克收漲164.21點或1.39%，為11,939.67點，與2月創下的歷史高點相比已經大漲21.7%，為今年以來第42度改寫收盤高點，其8月漲幅達9.6%，創下2000年來單月最大漲幅。

周二標普500指數11大類股中，以材料股漲2.75%，表現最強勁，其次為科技股漲1.86%、非必需消費品類股收漲1.09%。

蘋果漲近4%，帶領科技股上攻。媒體報導，蘋果已經要求供應商到今年底前至少備貨7,500萬支5G版iPhone手機，以及華爾街數位分析師調升蘋果目標價。

Zoom Video Communications股價飆漲40.8%，該公司上季業績再度噴發，營收較前一年同期暴增3倍多。亞馬遜上漲1.40%。亞馬遜與Zoom為那斯達克指數帶來最大的提振。

零售巨頭沃爾瑪宣布本月晚些時候將推出自己的會員制計畫「Walmart+」，股價勁揚逾6%。

特斯拉宣布將發行50億美元新股，股價應聲下挫4.7%。

有分析師認為現在市場的重心在動能股，但這個趨勢可能會出現變化，由於經濟持續復甦，這波漲勢應該會擴散到其他類股。但也有分析師警告，除了新冠肺炎疫情之外，未來幾周美國的政治局勢也將成為市場關注焦點，美股後市可能震盪加劇。目前共和黨籍總統川普與民主黨總統候選人拜登的民調差距已經顯著縮小。

(時報資訊)