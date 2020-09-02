港姐出身的女星佘詩曼，憑藉高雅美麗外型與深刻演技在戲劇界打出一片天，2018年接演《延禧攻略》嫻妃一角讓她爆紅，戲約也隨之找上門，荷包滿滿，她45歲演藝生命正旺，人生卻始終少了伴，近日被爆秘密去了四川佛寺，點燈求姻緣。

佘詩曼自2011年將事業版圖轉往大陸發展，演出多部人氣劇，如今在大陸演藝圈已是搶手紅星，只是一直沒有交往對象，比起事業，桃花顯得貧乏，據《東網》報導，佘詩曼2015年就曾到四川青城山普照寺，之後接了《延禧攻略》，事業直接攀頂，身旁卻沒伴，今年7月她再度秘訪該寺，更找住持果證法師襄助舉行點燈儀式，做足三跪九叩，被傳是點「姻緣燈」。

對於密訪四川佛寺點姻緣燈的傳聞，佘詩曼則回應了港媒，澄清只是上山供佛，感謝外界關心，不改優雅本色，強調「姻緣天注定」，事實上她因《延禧攻略》人氣再上一個檔次，之後在大陸戲約滿檔，代言、活動也是不斷，估算年收入應該破1億港幣(約台幣3.8億)，算是完美達成當初設定轉戰大陸市場的心願，只是總被誇凍齡、美麗又多金的她，很可惜這些年緋聞甚少，愛情學分不足讓人遺憾。

對於未來在婚姻家庭的部分，佘詩曼曾在節目《看我的生活》中，回應生小孩的問題，大方表示：「我很想」，說自己其實很喜歡小孩，但如今已45歲，覺得太晚了，「最快也要到47歲才能生」，想著如果如期有了小孩，孩子20歲成年時，她都67歲了，而能不能生出小孩來，也是個擔憂。

(中時新聞網)