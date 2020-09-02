明天就是93軍人節，海軍艦隊指揮部今天特別在「中華民國海軍艦隊」粉絲專頁推出九三軍人節形象影片，片頭即以「守護，不分晝夜」為題，強調艦隊官兵自從穿上軍服的那刻起，每分每秒，全神貫注迎接各項挑戰，無論在海上、空中、水下，都有官兵勤訓精練、戮力戰訓本務的身影，共同為捍衛中華民國生存發展而戰，為保衛人民安全福祉而戰。

海軍艦隊慶祝93軍人節，推出戰訓影片展現捍衛台海決心。(海軍艦隊指揮部提供)

影片內容一開頭就展現出潛艦官兵24小時捍衛海疆，不分晝夜在水下作戰，以及艦上官兵於台海周邊巡弋備戰的真實狀況。為了因應台海緊張局勢，海軍近來多次以有「航母殺手」之稱的雄三飛彈實彈射擊置入影片中，展示雄厚實力的意味濃厚。

影片內容指出，軍服是軍人榮譽的象徵，榮譽更是軍人的第二生命，國防部近幾年持續推動「穿軍服，我驕傲」相關活動，以實際的行動，讓國人感受到身為軍人的榮耀，而面對當前敵人的武力恫嚇，海軍艦隊官兵毫無畏懼、堅守崗位，面對任何來犯威脅將迎敵痛擊，「國家、責任、榮譽」是身為軍人的光榮使命，亦是無可取代之職責，他們要向所有國人同胞保證：「24小時，守護家園，海軍艦隊官兵一直都在！」

(中時新聞網)