美股四大指數全面上漲，台股2日開漲在12,772.43點，資金回流到電子股，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）及IC設計龍頭股聯發科（2454）皆開高，帶動台股加權指數早盤向上拉升。

美國8月ISM製造業PMI報56.0，優於預期，且連月呈現擴張，科技股延續火力，蘋果領軍大漲，雲端視訊會議技術服務Zoom Video Communications Inc.股價也暴衝，美股四大指數同步收紅，漲幅介於0.75％至1.96％。

1日美國科技股之中，除蘋果強漲外，Nvidia、博通漲逾3％、AMD漲逾1％、特斯拉則因將發行新股，跌逾4％。

元富投顧表示，台股近半年來，腳步緊跟著美股，也是亞股中相對最強指標，而美國總統大選剩下60幾天，川普政府穩住經濟，不受疫情影響，民調有回升現魚四力，預期在美股在11月大選前，應該不致於出現大幅下跌情況。

元富投顧認為，美股大漲小回，外資買買賣賣，內資強勢股操作，在這樣的氛圍下，台股將在12,500～13,000區間來回震盪、類股輪漲，另外，電子股受到的干擾較大，建議在這段期間，也儘量避開有疑慮的個股。

(工商 )