財信傳媒董事長謝金河昨天（1日）晚上在臉書發文指出，台積電含所有子公司去年用掉143.3億度電，堪稱台灣用電大戶，看好台積電將撐起台灣綠電產業，他也提到，「台灣如果想要把台積電留在島內生產，除了土地、人才、水資源，可能必須在電力供應卯足全力」。

謝金河表示，台積電向沃旭能源一次購置20年綠電，讓沃旭能源股價一飛沖天，成為丹麥第二大市值企業，也讓大家對離岸風力發電產業燃起信心，最近離岸風力發電相關公司，從世紀鋼、上緯、永冠、華城、亞力、中興電工股價全面大漲。

其實仔細看台積電發佈的企業責任報告書，可以發現台積電不但是台灣的用電大戶，甚至一家公司可以撐起台灣的綠電產業。台積電含所有子公司，去年一年共用掉143.3億度電，比5年前多使用了54.12億度電，平均年複合成長率為12.5%。台積電已加入全球再生能源組織RE100，承諾到2050年百分之百使用綠電，除了包下沃旭能源兩座風場20年產能，預計每年消耗34.5億度綠電，到了2022年3奈米正式量產，一年將消耗70億度電，台積電製程愈先進，消耗電力愈大。台灣如果想要把台積電留在島內生產，除了土地、人才、水資源，可能必須在電力供應卯足全力。

謝金河說，這當中綠電可能會變成電力供應的主力，太陽能及離岸風力發電在產業發展地圖中會扮演愈來愈重要的角色。最近除了離岸風力發電股，連低迷很久的太陽能產業也逐漸甦醒，像茂迪、聯合再生、達能、元晶、安集股價紛紛大漲。他認為一家台積電將撐起整個台灣的綠電產業。

(中時新聞網)