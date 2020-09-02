靜宜大學邁入第11屆的「高中職生職涯探索扎根」研習營，共有來自曙光、輔仁、磐石、國立苑裡等校約130名學生參加。（陳世宗攝）

靜宜大學安排資傳系「數位遊戲設計」、化科系「芳香沐浴鹽製作」及日文系「造型便當」等特色系所體驗課程。（陳世宗攝）

靜宜透過專業及多元的課程，自我探索、發掘優勢、適性發展；在認識大學系所的同時，激發學習興趣，以正面積極態度，規劃未來職涯的藍圖！（陳世宗攝）

靜宜大學安排專業領域的業師帶領學生，進行生涯、興趣與職業探索，同時瞭解大學的專業學習及核心能力。（陳世宗攝）

靜宜大學邁入第11屆的「高中職生職涯探索扎根」研習營，共有來自曙光、輔仁、磐石、國立苑裡等校約130名學生參加。校長唐傳義勉勵高中學生，透過靜宜專業及多元的課程，自我探索、發掘優勢、適性發展；在認識大學系所的同時，激發學習興趣，以正面積極態度規劃未來職涯的藍圖！

靜宜「職涯發展暨產業促進處」職產長魏清圳指出，希望藉由職業興趣探索、職能診斷測驗、專題講座及實作體驗等課程，讓學生更瞭解自我，以自信開啟未來！

靜宜「職涯發展暨產業促進處」副職產長張愛卿說，由專業領域的業師帶領學生在「傾聽你的學涯路」課程中，進行生涯、興趣與職業探索；同時瞭解大學的專業學習、核心能力，及未來職涯的藍圖規劃。

「一試定江山」專題講座，則提供備審資料與面試準備技巧；還有系所特色介紹，並安排資傳系「數位遊戲設計」、化科系「芳香沐浴鹽製作」、日文系「造型便當」等體驗課程。

苑裡高中學生王映蓉表示，靜宜大學是很棒的學校，很欣賞授課老師的專業與口條，也感謝親切與專業的輔導員！她對「蓋夏圖書館」印象最深刻，還有令人感覺幸福與開心的校園植物。她的夢想是當老師，上完課程後，更確定自己的目標！

曙光女中學生劉晏然說，透過「傾聽你的學涯路」課程，更瞭解本身的性格、興趣及所擁有能力；也明白未來選填志願時，如何找出最適合的系所。很幸運能體驗目前就讀靜宜資傳系學長姐所設計的作品，不僅能更深入瞭解系所學習內容，也探索自己的興趣與能力。

輔仁中學學生陳柏蓁認為，透過課程更瞭解自己及未來目標，對於108課綱第一屆的她十分受用。最喜歡「一試定江山」課程，獲得了面試及備審等相關實用資訊！

(中時 )