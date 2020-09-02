總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛進口，讓美豬議題再次引發討論，爭議不斷延燒。至於為何政府會如此急迫拍板開放美豬進口，與3關鍵因素有關。

據《鏡週刊》報導，2016年蔡英文上任後，就針對美豬開放多次研商，連任後更加重視此議題，8月研判是最佳時機，因此在8月底迅速定案，並由總統蔡英文親自宣布此消息。

黨政人士表示，全球產業供應鏈受中美貿易戰及疫情影響，加速重組，因此開放美豬、美牛，成為疫情後台灣產業與國際接軌的敲門磚，相當急迫，而此刻開放美豬牛，完全符合「天時、地利、人和」3要件。

週刊轉述黨政人士分析，蔡英文上任後與美國互動升溫，8月美衛生部長阿札爾來台，更創下斷交後訪台官員最高層級紀錄，是「天時」；非洲瘟疫加上口蹄疫拔針成功，台灣豬睽違23年後再度外銷，是「地利」；防疫成功讓民眾對執政滿意度創新高，是「人和」。3個關鍵條件具備，讓總統決定主動出擊處理美豬議題。

(中時新聞網)