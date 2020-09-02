經濟部今年8月12日認定，大同(2371)市場派股東林宏信申請召集股東臨時會，符合公司法第173條第4項規定，准許申請。隨即8月24日台北地院一審宣判，欣同及新大同實質掌控者鄭文逸，因炒作大同股票遭判刑期13年6個月。依據台北地院此一判決，大同法務長趙安、執行副總彭文傑9月1日下午召開記者會，表示已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同2家公司解散。

欣同公司董事長林宏信在1日晚間發出聲明強調，購買大同股票是為了以法人指派代表人方式，參選大同公司董事，但大同片段擷取法院判決內容，持續抹黑股東，相信法院不會被混淆。林宏信強調，趙安是大同公司的法務長更是公司治理主管，他送我一句話「君子不立於危牆之下」，我感謝他認定我是君子；我回贈他一句「公司經理人不要立於危牆之上」，應嚴守中立，不要用公司資源來為私人爭奪經營權服務。

大同以台北地院一審判決再戰市場派！公司派主將趙安，更以「君子不立危牆之下」挑釁市場派。公司派的「危牆」說，最後究竟會倒下那一邊，顯然雙方仍在較勁。以下是趙安的專訪。

問:為何用「君子不立危牆之下」奉勸市場派？

答:我們與林宏信律師縱使有理念與法律上爭議，互相有維權行為，都留待法院或主管機關決定，我個人認為，這是公事，依法論法，沒有甚麼個人恩怨，就是運動家精神，接受最後結果。他是法界老前輩，我的建議他自己會考慮，他自己會判斷，我基於晚輩提出建議，他的批評都會“有則改之，無則加勉”，他如何行使權利，尊重他，沒有什麼評論，尊重法院及主管機關判斷，如此而已；人生在世，無愧天地，無愧良心。

問:在市場派眼中，是否大同公司派也在危牆之下？

答:對我來說，在這個職位，我做好交易所期待我的義務，按照公司治理守則查明控制性股東的適格性，充分揭露，善盡企業公益責任。經營權是誰，不是我這個經理人應該關心的。我做好本分無負法規期待就可以，我，對我的良心負責任，我對我的專業負責任。

問：所以，你的前提也是基於「公司治理」？

答:我該專注的是交易所給我的職責，這是公益責任，所有的訴訟未來如何發展，已經不是我能掌控。如你所說，誰知道，危牆是倒向哪一方？我只是根據已知的判決及自己法律素養，知道危牆在哪。一切，留給社會公評，我接受公眾檢驗，因為，大同是上市公司。

問：到大同任職多久了，為何因緣會到大同？

答：到大同已經有4年。在此之前一直在金融業外商當法令遵循主管。到大同的那年，剛好是父親去世那年，我很短暫的時間受邀到華通律師事務所，在那個時間接觸大同，緣分從哪裡開始。

問：大同當時和華通的關係是客戶嗎？在處理什麼案子？

答:對！當時在處理大同和通達的案件。那是個很離譜的案子，涉及銀行詐貸，可以說是博達案的2.0版，整個過程匪夷所思。我仔細全部聽過偵審錄音帶，一卷一卷聽。這個案子，已重啟再審了，就是因為銀行的問題。

問：所以，因通達結緣，林郭董事長認為你伸張正義?

答：妳問到重點了。其實，當時還沒做完，我只有爭取到發回更審，因為我笨，案情沒有吃透，我還沒那麼厲害。我一個人，能力有限，只能慢慢磨，鐵杵磨成針需要時間。現在通達案終於能再審了！我就是根據事實，像一個螞蟻，慢慢努力，大局變化，我無法掌控，我只能盡力找出真相。

問:大同今年股東會擅自取銷股東投票權，是否有違公司治理呢？

答:我也不是神，做一個平凡人，能做的，我唯一的動力，就是，其實我蠻愛看柯南，是個fan，我希望我自己也能和他一樣，說出，真相只有一個。如果有看過企業併購法問答集，就知道，我們只是按照問答集的官方答案作業。律師按照問答集給法律意見，沒有甚麼出怪招。問答集是公布在網站上的，任何人都可以看到。

問:你有宗教信仰嗎？

答:有。所以我敬鬼神，知天命。我才說，監督我的就是良心就是諸佛菩薩。各種宗教只是一個入門途徑。他們，都是化身各種形象，在不同性格的人面前，引導你入善。

(時報資訊)