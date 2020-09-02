《商情》料出口增 芝加哥小麥躍至五個月高價 09:262020/09/02 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨躍升至五個月高價，因市場預料出口量增加，加上中西部即將到來的收成仍存在不確定性，玉米和大豆價格盤整，貿易商指出，美元疲軟有助於支撐小麥價格上漲，因為美元疲軟使美國農產品對進口商更具吸引力。 終場9月玉米收漲1美分，報349.5美分，9月大豆漲3.75美分，報955美分，9月小麥漲11.5美分，報555.75美分，9月黃豆油漲0.16美分，報33.12美分，9月黃豆粉跌1.8美元，報302.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #小麥 #五個 #高價 #期貨 #疲軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》東京期膠觸及七個月高價 10:172020/09/01 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 《商情》憂收成差 大豆期貨連五天上漲 10:172020/08/31 財經 《商情》乾旱天氣 大豆觸及兩年高價 10:002020/09/01 財經 CBOT黃豆期貨攀抵逾2年高點 20:412020/08/31 財經 《商情》期價大漲 帶動國內黃豆粉走揚 16:142020/08/31 財經 《商情》樂觀買氣 紐約軟性商品全收揚 10:002020/09/01 財經 《商情》產量降 紐約天然氣漲逾9個月高點 12:162020/08/31 財經 《盤中解析》上有壓、下有撐 台股震盪加劇 10:342020/09/01 財經 《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 政府基金績效 為何技不如人？ - 財經要聞 - 工商時報 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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