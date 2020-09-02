周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨躍升至五個月高價，因市場預料出口量增加，加上中西部即將到來的收成仍存在不確定性，玉米和大豆價格盤整，貿易商指出，美元疲軟有助於支撐小麥價格上漲，因為美元疲軟使美國農產品對進口商更具吸引力。

終場9月玉米收漲1美分，報349.5美分，9月大豆漲3.75美分，報955美分，9月小麥漲11.5美分，報555.75美分，9月黃豆油漲0.16美分，報33.12美分，9月黃豆粉跌1.8美元，報302.8美元。(商品行情網)

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