家中喜獲麟兒是件值得開心的事，與妻子結婚，也生下一名男娃，看似是幸福降臨，但先生依照孩子出生日期往前推算，覺得不太對勁，認為自己被戴綠帽，因而告上法院，審判期間，法官替先生與孩子做親子鑑定後，孩子卻99.9%為他的，但兩人最終還是以離婚收場。

談話性節目《震震有詞》在昨（1）日播出的節目中，律師簡大為分享他曾遇過的案例。一名工程師長期旅居國外工作，後來也結婚組成家庭，他將妻子留在家照護父母，自己則又飛往國外工作，不過兩人並無因為遠距離而打壞感情。幾年後妻子為他生下一個兒子，本是件開心的事，但他看了兒子的出生日期後，覺得有異，便往10個月前推算，發現自己當時正在國外，並無可能有和妻子有親密關係發生。

老公愈想愈不對勁，一狀告上法院，法院上他問妻子「孩子的父親是誰？那時我人在國外，妳也沒飛過來找我，究竟是如何懷孕」？妻子保持緘默，就算說了也解釋不清楚，男方提出自己的「出入境證明」，證明自己當時都是在國外，並無返家；並且也請法官函調妻子的出入境證明，對比之下仍對不起來，顯示兩人在「受孕」期間並無任何接觸。

這時先生的委任律師向法官要求做親子鑑定，而鑑定結果出爐卻讓他們大為驚訝，孩子99.9999%與父親有同父姓血緣之關係，由於該名先生是家中獨子，因此合理推論孩子的生父就是工程師的父親，意即妻子外遇的對象正是公公，意外地揭露家庭亂倫，法院判准兩人離婚，但工程師因此無法繼續在台灣生活，與家裡斷絕聯繫，申請移民定居國外。

(中時新聞網)