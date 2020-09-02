41歲香港前DJ蘇耀宗今年4月才因疫情遭裁員，丟了工作的他，所幸有太太陳穎楠兼職養家，陪蘇耀宗度過事業難關，不過蘇耀宗卻傳出背著老婆偷吃網紅，蘇耀宗還會自拍裸照給小三調情，秘密交往2年多，直到今年6月才斷了這段婚外情，事件爆發後，蘇耀宗昨深夜則認了偷吃，並在網上發文道歉：「向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。」

蘇耀宗2011年與旅遊記者出身的老婆陳穎楠結婚，夫妻育有一對兒子，好男人形象鮮明的蘇耀宗，未料卻遭爆出軌網紅2年多，蘇耀宗靠甜言蜜語收服小三，讓他甘願當第三者。

在這段不倫戀情中，蘇耀宗還會自拍裸照、沐浴照給小三，甚至把小三的底褲放在他的褲頭上調情，蘇耀宗甚至還遭爆，他與小三每次見面必會「激戰」，蘇耀宗偷吃得小心翼翼，他從沒帶小三逛街，兩人連合照都沒有。

儘管蘇耀宗已結束這段不倫戀，但他偷吃行徑曝光依舊震驚外界，對此，蘇耀宗昨深夜在網上認了婚外情「向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。本人承認感情上確有做錯及處理不當」。蘇耀宗表示已獲得老婆原諒「本人向太太承諾，努力維繫家庭，做個好丈夫、好爸爸。」同時，蘇耀宗強調，他和太太已就此事達成共識，日後不會再發表任何意見。

本人蘇耀宗就今日有關婚外情的報道， 向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。 本人承認感情上確有做錯及處理不當， 令各位痛心失望，本人難辭其咎。 感謝太太的原諒和愛護， 本人向太太承諾，努力維繫家庭， 做個好丈夫、好爸爸。 本人及太太已就此事達成共識， 今日回應此事後， 日後不會再發表任何意見， 希望大家能給予空間，多謝大家關心。 蘇耀宗 01/09/2020 由蘇耀宗 細So 發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)