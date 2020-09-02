南山產險代理董事長蔡漢凌指出，該公司今年目標以提高客戶滿意度為主、落實公平待客原則，在理賠方面則共得到4項保險科技專利，目前還持續開發其他科技專利。

南山人壽於2016年購併原美國AIG國際集團在台子公司美亞產險之個人險、中小企業商業保險業務成立南山產物。但因AIG透過新加坡商AIG在台灣分公司仍承作企業險，所以，雙方簽約時約定南山產險3年內不能承作商業險與大型企業險，此一禁令到去年8月底，因此，從去年9月1日開始，南山產險可以承作大型企業險。蔡漢凌說，要承作大型企業險仍需要時間，目前南山產險企業險占簽單保費仍不到5%，因此，該公司業務仍以個人險和中小企業險為主。

蔡漢凌指出，該公司今年目標以提高客戶滿意度為主，在理賠方面則共得到4項保險科技專利，分別是「車險理賠自動派案系統」、「理賠APP」、「汽車轉乘服務」以及「理賠受理主動通知」，再配合精密的理賠人力分流系統，讓每一件車險理賠案件，客戶只要透過0800電話通知，南山產物就能在30分鐘內完成理賠受理、並主動通知客戶與業務夥伴，後續理賠服務人員的聯絡資訊。

南山產險表示，截至今年8月底，車險理賠服務的客戶滿意度調查高達98%。因此，今年的微電影大賽特別以「車險理賠服務」為加分題，讓更多人知道南山產物車險理賠的服務優勢。

(工商 )