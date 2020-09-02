直擊》板橋警圍捕槍毒通緝犯險遭撞 破窗猛噴噴辣椒水壓制

新北市板橋分局今(2日)凌晨獲得線報，有1名通緝犯躲藏在縣民大道一間飯店內，立刻派員進行埋伏，警方趁鍾嫌離開飯店時，立即上前圍捕，未料鍾嫌卻加速衝撞員警，幹員立刻用警棍擊破車窗，朝內猛噴辣椒水，鍾嫌被嗆得受不了乖乖下車被壓制，警方隨後在其車上搜出一把改造手槍以及海洛因毒品，並將其帶回偵辦。

據了解，板橋分局偵查隊昨獲得線報，鍾姓通緝犯身上藏有槍枝與大量毒品，藏身在縣民大道飯店內，由於對方身藏武器，幹員全副武裝前往埋伏在飯店外等候嫌犯出門時進行逮捕。

直到凌晨3點多，鍾嫌終於駕車外出，員警立刻在車道口附近進行攔截圍捕，未料鍾嫌見到警方出現，立刻加足油門向幹員直衝，但鍾嫌的車輛遭警車擋住，機警的幹員立刻用警棍敲破車窗，並朝內噴灑大量辣椒水，嗆得鍾嫌眼淚直流，被員警拉下車壓制。

警方在嫌犯車上搜出一把改造造手槍。（民眾提供／戴志揚翻攝）

偵查隊幹員隨後在鍾嫌車上搜出一把改造造手槍以及海洛因毒品，立刻將其帶回板橋分局偵辦，並追查槍枝與毒品來源。

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(中時新聞網)