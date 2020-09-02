行政院2日舉行「新版護照封面」記者會，外交部長吳釗燮說明新版護照的設計概念。(劉宗龍攝)

立法院臨時會7月22日表決通過民進黨版「華航、護照」正名公決案，建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，提升華航國際識別度方案，行政部門也應研提具體辦法提升護照的「Taiwan」辨識度。行政院上午舉行記者會，由行政院發言人丁怡銘及外交部長吳釗燮公布新版護照封面。

依民進黨團提案，我國護照封面登載國名為中華民國REPUBLIC OF CHINA，雖在2003年加註TAIWAN，以與大陸有所區隔，但是我國護照仍時被誤認為中國；因作成決議，「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣、TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。」

行政院發言人丁怡銘表示，行政院將依據立法院決議進行，各部會將先「研擬圖例」，再交政院專案小組討論，包括華航改塗裝、護照封面、外館名片等都會依立院決議分階段進行。

行政院上午則是進一步發出採訪通知，在上午10點在行政院新聞中心舉行「新版護照封面」記者會，對外進行說明，外交部長吳釗燮也將出席會議。

新護照封面出爐。

新護照封面出爐。

新護照封面出爐。

(中時 )