台南市中華北路大港觀海橋至中華西路與永華路口道路，為台南市重要外環道，因長年交通車輛來往頻繁，壓出許多車側、龜裂不平現象，一再為民眾所詬病；目前已完成發包作業，預計10月國慶連假後進行路平改善工程，年底前可以完工。

工務局表示，中華北路（大港觀海橋）及中華西路至永華路口，去年即已列入年度路平專案，但在整合管線避免重覆挖掘及資源浪費，配合自來水公司辦理管線汰換工程6月完工，為避免重複挖掘施工，配合自來水公司管線汰換期程後再進場，中華西路路平改善工程目前已完成發包，預計國慶連假後開始施作，年底前可以完工。

工務局說，本路段屬於省道台17線，往北銜接安南科工區及溪北，往南可接安平工業區並銜接台86快速道路，是台南市重要南北向重要聯絡道路，車流大且大型車輛較多，上次鋪設時間為民國100年，而現今路面已因重車長期輾壓，呈現龜裂甚至破損，雖工務局針對安全之虞破損嚴重部分均已進行修補，但全面施作路平才能提供一條安全又優質的道路。

該項改善工程包括管線配合孔蓋下地210處，路基改善及洩水坡度的調整，長度約2540公尺，預算經費2983萬，完成後將為廣大用路人提供安全、平穩的通行環境。

(中時 )