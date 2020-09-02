美元下探，周二美國原油期貨微漲；由於美元走弱影響，使得以美元計價的原油價格受到微幅支撐；此外，據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至8月28日當周，美國原油庫存減少約640萬桶，優於分析師預估之減少190萬桶。分析師表示，原油價格受到了廣泛經濟情緒的幫助，特別是製造業數據及原油庫存這兩項利多為主要原因。

據美國供應管理學會(ISM)的數據指出，8月份ISM製造業PMI為56，比7月份的54上升近2個百分點，故整體而言美國8月製造業活動數據表現良好，市場樂觀情緒漸增；其中美國原油漲幅0.4%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.15美元，報每桶42.76美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.23美元；10月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.3美元，報每桶45.58美元。(商品行情網)

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