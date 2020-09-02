下半年電商旺季前哨戰「99購物節」正式開打，今年又逢宅經濟，各大電商卯足全力搶市，Yahoo奇摩超級商城推出《99好大牌》活動，祭出3折起折扣及抽999.9純金金條；蝦皮購物搶攻高含金量的熟齡男性市場，與TOYOTA聯手，送出市價近百萬的超人氣運動房車TOYOTA COROLLA SPORT；樂天市場與近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，優惠最低5折起。

Yahoo奇摩超級商城即日起至9月11日推出《99好大牌》活動，首波9月1日～9月6日暖慶期間攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日、特力屋、聯合利華、Levi's、Gap、神腦生活等9大金店下殺3折起，第二波9月7～9月11日正慶期間狂撒999萬折價券，活動期間更祭出全站消費滿99元享全家超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元即可抽999.9純金金條等活動。

蝦皮購物「9.9超級購物節」至9月8日開跑，包含30萬件商品整點5折起、60場直播天天祭出市場最低價商品、4個時段狂撒億萬購物金、限時提供全站免運券，再加碼下單抽全月0元免運等優惠活動。另外，也於蝦皮超市、蝦皮電子、蝦時尚及百大品牌旗艦店推出萬件品牌商品6折起，蝦皮購物「9.9超級購物節」高規格祭出0元汽車抽獎、全站免運、超殺商品優惠等。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物『9.9超級購物節』已進入第6個年頭，今年更升級品牌合作規模，攜手汽車大廠TOYOTA打造品牌旗艦店，希望透過雙龍頭品牌夥伴合作，帶動買氣再創新高。蝦皮購物也全力拓展商品版圖，無論民生用品或高單價商品，在蝦皮購物上都可一站購足，為打造更勝以往、別出心裁的『9.9超級購物節』，蝦皮購物接下來也會陸續公布全新的娛樂體驗及優惠內容，目標挑戰今年業績強勢成長。

台灣樂天市場今年「99購物節」即日起至9月10日，攜手小三美日、LEVIS、玉如阿姨內衣、NewBalance等近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員三張「樂購券」。樂天市場行銷部部長魏鴻斌進一步指出，大多數的樂天市場會員與店家都十分了解如何利用站上複雜的優惠機制創造更高的折扣比例，而高單價的品項則從中受益最多。從歷年數據來看，約有3成以上超過萬元的商品是在組合優惠超過9折的情況下售出；另一方面，高單價品項如智慧型3C、珠寶等商品由於具備一定的保值功能，也經常被消費者視為「買了絕不會錯」的商品，常常成為小額投資族群的另類理財管道，而今年「99購物節」向全站發放的「樂購券」更是樂天市場史上首次為金條推出9折優惠，預期買氣相當樂觀。

(時報資訊)