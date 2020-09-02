輝達（Nvidia）推出新系列遊戲顯卡，並介紹更多採用這項光線追蹤（Ray tracing）技術的電玩遊戲品項，周二股價收漲3.37%，為552.84美元，連續第3個交易日改寫歷史新高。

以5月發布的Ampere架構為基礎，輝達發布一系列GeForce顯示卡，包括RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級、執行長黃仁勳稱之為「怪獸級」的RTX 3090。新晶片將採用三星電子與美光的製造技術。輝達表示，新一代GeForce顯卡將採用三星電子的8奈米晶片製程。

輝達維持新一代基本款與中階款顯卡的價格不變，分別為499美元與699美元，但是將高階顯卡的售價大砍1,000美元，降為1,499美元。

黃仁勳周二透過YouTube影片發布新款晶片，並宣布除了微軟的《當個創世神》（Minecraft）、動視暴雪的《決勝時刻：黑色行動冷戰》（Call of Duty: Black Ops Cold War）與CD Projekt的《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）之外，Epic Games開發的熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）現在也將引進輝達的RTX顯卡技術。

輝達表示，RTX 3080將於9月17日上市，RTX 3090接著在9月24日開賣，RTX 3070則在10月某個時候推出。這表示，在輝達的第三財季在10月底結束時，新產品約有6周的銷售期。

輝達在7月超越英特爾，成為以市值計美國最大的晶片公司，其8月市值更首度站上3000億美元大關，目前市值達到3411.02億美元。輝達今年以來股價飆漲135%，表現優於費城半導體同一期間的漲25%、標普500指數的漲9.2%，以及那斯達克指數漲的33%。

(時報資訊)