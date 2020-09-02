塞爾提克今天打暴龍，史馬特搶盡了鋒頭，先在第三節的一次假摔被裁判抓了包，但他卻在第四節猶如戰神附體，連續飆進5顆三分球攻下16分，率領綠衫軍逆轉勝，堪稱是這場比賽最佳男主角。

史馬特首節得到3分，隨後二、三節都全面熄火，甚至在第三節剩下2分46秒，暴龍范維利特快攻上籃，史馬特眼看回防不及，將歪腦筋動在席亞卡身上，只見他往席亞卡身上一靠，立刻用「仆街」方式跌倒在地，這個「美技」獲得裁判青睞，立刻吹判席亞卡進攻犯規，暴龍教頭納斯立即執行挑戰權利，裁判經過錄影帶回放審視之後發覺被史馬特耍了，馬上改判史馬特犯規。

史馬特這次假摔美技立刻成為全美網友熱搜榜第一名，可見得他的這次表演有多麼令人驚豔，不少網友嘲諷應該頒給他一座奧斯卡影帝獎才對。

不過，史馬特並沒有受到這次假摔吹判影響，反而是被打通任督二脈，第四節連續投進5顆三分球，上演「百步穿楊」的神奇美技，美國記者紛紛感嘆，史馬特表現太誇張了，簡直難以置信。

尤其是第四節還剩7分55秒，史馬特三分破網還造成對手犯規，完成「四分打」之後，塞爾提克在一度落後12分的情況下反超比數，而史馬特只花了4分05秒就飆進16分，幫助綠衫軍上演了這場逆襲好戲。

(中時 )