近期康友-KY風波不斷，在董事長黃文烈疑涉掏空潛逃海外，第2季財報難產，遭證交所暫停交易。傳出疑似掏空，主要是因證交所要求康友說明旗下子公司六安華源製藥傳出有機器設備遭抵押的情況，卻爆出董事長黃文烈已失聯多日，加上公司高層主管紛紛辭職，進一步引爆掏空疑雲。股價也從6月底的高點175元直線滑落至56.6元，讓投資人損失慘重，引開始重新讓投資人重視金融監理制度。

康友案本身因為KY股的屬性，因為公司註冊地在中國(海外)，讓金融監管變得困難。另外幫康友簽核的勤業眾信審計天王，曾經是總裁候選人的施景彬也難辭其咎。其中在於會計師的審計簽核費用，原先國內的市場有限，想要擴展市場，引導海外註冊的公司回台上市儼然就成為提升業績的好標的，一則有上市的輔導費可以賺取，二則又有每年的會計簽核費用，然而這些海外上市公司都有查帳困難，導致假帳頻傳。會計師的本業應該是嚴守會計準則，為投資人把關，但是在會計師與業務員兩者之間，加上個人在公司的升遷壓力，人性就不免就逐步往後者靠攏。

因此投資人操作台股必須獨立思考，一些經營體質不佳的類股盡量避開操作；此外，某些KY公司獲利表現很好，但卻沒有跟營收相當的配息，不免讓人懷疑財報是否有問題，若業績真的那麼好，為何在配發現金股利如此吝嗇？筆者常提醒，投資人要獨立思考，不要人云亦云，才能在財富的道路上走得長久。

(本文作者為顧德投顧分析師曾英杰)

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(中時新聞網)