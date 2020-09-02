藥華藥（6446）宣布，其合作夥伴Athenex公司成功向美國FDA申請口服紫杉醇用於治療轉移性乳癌的藥證申請，此案並獲優先審查資格，有機會力拚明年二月取證，帶動藥華營運進補。

藥華藥是在2013年年底自Athenex公司取得口服紫杉醇在台灣、新加坡與越南三地之專屬授權。此次Athenex成功向美國FDA申請的藥證，FDA表示依照「處方藥使用者付費法案」（Prescription Drug User Fee Act, PDUFA），完成此案審查之目標日期已訂為2021年2月28日。FDA並表示不須額外召開諮詢委員會（Advisory Committee）。

由於口服紫杉醇在美國已獲PDUFA日期，藥華藥的藥事法規處將即時啟動台灣、新加坡與越南三地的藥證申請。

根據市場調查指出，預估此三地每年共新增乳癌患者逾一萬人，口服紫杉醇將造福乳癌患者。藥華藥表示，在國際行銷方面，公司已超前進行部署，啟動在新加坡與越南之營運佈局，目前新加坡之行銷負責人已到位，越南之人選也已鎖定。如一切順利，將可貢獻明年營收。

(工商 )