因受新冠肺炎衝擊股債市，產險公司第一季獲利情況多少受到影響且有二家產險公司處於虧損情況，然在股債價格回升之後，產險公司第二季獲利明顯回升，上市產險公司上半年全都賺，其中新光產險上半年每股盈餘突破2元，為2.19元，居上市產險公司獲利之冠。

因受新冠疫情影響，不少產險業者在今年第一季投資收益明顯受到相當大影響，然在第二季股債市價格回升後，產險業者投資收益也跟著回升，如國泰產險上半年稅後盈餘已來到11.3億元，每股盈餘為 3.69元；產險業的龍頭─富邦產險由於該公司承保業務及投資績效皆維持良好表現，累計前6月簽單保費收入較去年同期成長8%，高於整體產險成長率，富邦產前6月稅後淨利25.88億元，更較去年同期成長22%。

其他產險業者上半年獲利雖不如富邦產險、國泰產險高，然各家產險在投資收益回升後，5家上市產險公司中，新光產險稅前盈餘7.9億元，每股盈餘2.19元；中再保上半年獲利10.83元，每股盈餘1.54元；旺旺保上半年淨利是2.85億元，每股盈餘1.36元；臺產上半年淨利為3.31億元，每股稅前盈餘為0.92元；第一保上半年淨利是4376萬元，每股盈餘是0.15元。

對於下半年營運情況，產險公司表示，產險獲利主要來自核保和投資收益，因此，只要下半年平順，今年獲利應有機會平去年水準或較去年獲利高。

(工商 )