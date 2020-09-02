很難想像，大聯盟百餘年歷史有將近2萬人上場比賽，卻從無人用過背號89號，直到昨（1）日洋基隊菜鳥投手札胡雷（Miguel Yajure）在對光芒隊之戰登板後援，所有球衣背號（0-99以及00）終於全部在比賽中亮過相，札胡雷也算創下另類大聯盟紀錄。

大聯盟史上最冷門的球衣背號是86、89、92這3個號碼，今年終於全部解除封印。紅雀隊牛棚投手卡布瑞拉（Genesis Cabrera）穿上92號登板、克魯茲（Jesus Cruz）使用86號，加上昨天洋基隊89號札胡雷登板，這3個背號終於全部得到救贖。

會造成這種現象，主因是球員大都不喜歡太大的號碼，尤其60以上的背號。昨天札胡雷後援登板投出第1球後，不僅圓了個人的大聯盟夢，也創下大聯盟歷史。而他後援3局投49球，並未被擊出安打，還有三振2次、四壞3次，無失分，雖然沒有勝敗、中繼、救援紀錄，內容卻真的不錯，看來背號89號會在大聯盟待上一陣子。

(中時 )