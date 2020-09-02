南韓41歲知名女星李孝利，近日靠著綜藝節目《玩什麼好呢》再度打響名號，不僅與劉在錫、Rain一起組成的混聲團體「SSAK3」大受好評，就連剛上線的限定女團「退貨遠征隊」，都受到大批網友的支持與喜愛。不過，李孝利也因為節目效果說了一句「想用MAO進軍中國市場」，而遭到大批大陸網友「出征」，連日來的謾罵灌爆她的個人IG，她在9/2一早也忍不住回應了。

有「國民妖精」之稱的李孝利，由女團Fin.K.L.出道後，便憑著亮麗的外表與精湛的舞技獲得大眾喜愛，成為SOLO歌手後她依然以超強電力活躍歌壇，甚至開始在綜藝節目中擔任主持人，幽默的談吐加上不做作的自然個性，再度圈入一票死忠粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Leehyolee（@hyoleehyolee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 9:50 張貼

今年初再接下綜藝節目《玩什麼好呢》主持棒的她，與「國民MC」劉在錫及舞神Rain，在節目中默契十足，以新團「SSAK3」推出多首復古歌曲後人氣再度暴漲，使得與嚴正化、Jessi和華莎組成的限定女團「退貨遠征隊」也備受粉絲們期待，但在8/22所播出的女團合作商討會議中，扮演製作人的劉在錫在和每個成員講述合約內容時，李孝利說出了「用中文名如何？說不定可以進軍全球，MAO怎麼樣」，沒想到此話一出遭到大批大陸網友撻伐，認為她疑似「辱華」調侃毛澤東。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

眼看事情一發不可收拾，製作公司立即剪掉那段內容重新製作上傳，並貼出道歉公文，大陸網友還是不罷休，一連多天在李孝利的IG上痛罵近20萬則留言，而她也在沉默11天後，首度在IG上回應「不再使用IG，感謝所有批評跟愛護她的粉絲」希望能平息眾怒。

不少韓國粉絲紛紛跳出來留言支持，但還是湧入大批大陸網友再次留言攻擊，引起兩方論戰。

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(中時新聞網)