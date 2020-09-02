據內政部警政署統計，「車不停讓人」之行人死傷逐年攀升，約有6成交通事故發生於路口，為加強車輛與行人守法觀念，桃園龍潭警分局特地找來警察大頭娃娃作為主角，搭配中元普渡習俗活動，還加碼演出警察執勤內心小劇場，讓民眾大讚「笑」果十足。

翻閱2019年全國道路交通事故及行人死亡人數統計，數字有逐漸增加的趨勢，為防止惡化，警政署已通令全國各警察機關自109年9月1日起至9月30日為期30天實施全國「路口安全大執法」，期能加強車輛與行人守法觀念，進而降低路口交通事故發生，提升交通安全。

龍潭警方為增加宣導吸睛性，找來警察大頭娃娃作為主角，搭配中元普渡習俗活動，示範錯誤過馬路的不堪後果，希望以嚴肅卻不失幽默的方式提升民眾的注意。短片中還演出警方執勤小劇場，以餐飲外送服務招牌台詞「今晚我想來點…」、交通部長林佳龍曾呼籲「做聰明的用路人」，還搭配振興「三倍」券作為結尾，吸引民眾注意。

局長蕭欽杰表示，取締違規並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人路口停讓的良好駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣。

龍潭警方指出，中正路與大昌路口(大五岔)、中豐路與聖亭路口以及大昌路、福龍路口較多交通事故，特別呼籲民眾建立開車禮讓行人的習慣，較年長的駕駛人及行人也應確實遵守交通規則及標誌、標線、號誌之指示。

(中時 )