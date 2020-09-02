九孔這次演出輪機長，內心戲不少。（盧禕祺攝）

連凱飾演的船長戲分吃重，必須在船員意見分歧時居中協調。（盧禕祺攝）

電影《海霧》演員九孔專訪。（盧禕祺攝）

由錢人豪執導，王陽明、柯佳嬿、李李仁等人主演的災難電影《海霧》，找來型男演員連凱演出船長、九孔演出輪機長，兩位資深演員飾演一起在船上打拼多年的搭檔，九孔分享自己被加了3場困難的情緒戲，還受了不少皮肉傷，便開玩笑跟錢人豪抱怨說既然都是加戲，怎麼沒加床戲。

九孔自嘲不夠帥，所以一生沒拍過幾次床戲，即使有拍下場都很慘，他苦笑說：「我這輩子拍床戲沒好下場過，以前演《台灣廖添丁》，那時候演走狗，剛鑽進去棉被裡就被拉出來打；第二次是拍歷史劇《回家》，跟張鈞甯有床戲，我們以大地為床，剛撲倒她就被李李仁用槍托打暈了」

九孔有場戲情緒崩潰要悶死連凱，自認這回演出不像觀眾印象中的九孔，內斂許多，「我這次諧星光環收很多了，有3種不同的九孔表現，悶連凱的戲NG了快20次，自己覺得蠻感人的，我沒有在搞笑，扭轉了丑角的風格，變成高級的丑角戲。」

連凱則分享自己國小一年級的時候曾被媽媽帶去算命，當時算命師告訴他等他長大後會從事跟船有關的工作，因連凱小時候志願是當畫家，這個算命結果對她而言根本是噩耗，所以這件事就一直放在心底，「這是我最接近算命師說的一次，感覺天命已達成。」

連凱還提到拍攝時演員們都要在漁船底層鑽，「裡面有種空氣10年未流通的感覺，密閉恐懼症的人受不了，我都有小小的恐懼症，不能待太久。」他形容船艙樓梯都是很直的、又很窄，自己有不小心滑倒過，所幸四下無人沒露出糗態。電影11日在台上映。

(中時 )