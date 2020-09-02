車聯網概念股威潤(6465)新品牌「滅菌者聯盟UVengers」搶攻防疫商機，旗下搭載日本知名大廠旭化成深紫外線(UV-C)燈珠的新品UV1，經長庚大學證實能在3秒去除99.8％的新型冠狀病毒。

威潤9月2日至9月4日在日本東京國際展示場舉辦的LIFESTYLE WEEK展會，於New Normal Lifestyle展區以實體展示及線上虛擬展示的方式展出UV1產品。隨著全球新冠肺炎疫情持續延燒，威潤科技期望持續推出適用於不同領域、應用的防疫相關產品，滿足大眾對於防疫的需求，一同創建更加安全、健康的環境。

UVengers UV1採用日本知名領導大廠旭化成高功率60mW的深紫外線(UV-C)LED燈珠，其發出的波長為具有最佳殺菌效果的265nm波長，可以瞬間破壞微生物細胞中的分子結構，使其無法存活繁殖，進而達到消毒殺菌的效果。為驗證UV1的消毒效果，威潤特別委由長庚大學測試UV1對新型冠狀病毒的去除率，測試結果證明經過UV1照射3秒即可達到99.8％的新型冠狀病毒去除率，為市面上少數通過新型冠狀病毒測試的消毒棒產品。

(工商 )