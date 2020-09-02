元富證券連六年獲頒今周刊財富管理銀行暨證券評鑑獎項，今年奪下「最佳財富管理券商獎」特優大獎，並囊括「最佳客戶信任獎」第一名、「最佳商品獎」第二名、「最佳風控獎」第二名、「最佳智能理財獎」第二名、「最佳客戶滿意獎」第三名等。

元富證券總經理李明輝表示，元富證券近年積極發展財富管理業務，擁最全方位的信託平台，並提供最完整且多元的金融商品，包括國內外基金、海外股票、海外特別股、海外ETF、海外債券、境內外結構型商品等。提供實質財富需求解決方案亦主動瞭解潛在需求，不僅簡化客戶跨平台交易、降低不便性，更成功創造出與證券同業產品之差異化，達到真正的單一帳戶購足（one account shop）。

元富證券指出，高淨值客群對於資產配置及理財規劃之需求日漸提高，為滿足各族群差異化的需求，提供精品等級之服務。對於高資產客戶，組成專家團隊給予完整的諮詢與規劃；對一般投資理財客群，則由理專及理財顧問共同維護，另外，因應小資族群自主投資的習性，推出多樣的WEB及APP等數位平台服務，大幅提升客戶對元富證券整體的滿意度。

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