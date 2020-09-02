賴品妤臉書發文、留言。（圖／取自賴品妤臉書）

近期正值農曆七月中元節普渡旺季，政治人物各地跑攤與民眾互動。新科民進黨立法委員賴品妤首次以民意代表身分參與盛會，經常在社群與粉絲分享相關花絮與趣聞。普渡法會上載著滿滿做工精緻紙紮屋的花車經過，賴身旁辦公室同仁冷不防一句「像這種紙紮屋就是妳買不起的那種」，讓她瞬間不知所措。

賴品妤昨日（１）在臉書發文，表示自己參加普渡法會，前方經過的花車上有好幾座豪華又精美的紙紮屋，就在此時，身旁辦公室同仁突然對自己說了句：「像這種紙紮屋就是妳買不起的那種。」讓她瞬間不知所措，頓時滿頭問號浮現。

文章一出，迅速獲得近5000個讚，網友紛紛留言：「紙紮屋也有帝寶」、「紙紮屋真的很貴」、「其實這種該算是無形傳統文化產業，專門提供給無形的」、「品妤立委，趕快趁七月紙紮屋價格漲一波賣掉止損，改投資貓屋吧……（因為未來妳真的可能都要跟貓科動物睡一起）」、「電梯庭園車墅還有幾隻小貓貓」。

不僅如此，也有網友表示：「Coser可以自己動手做」、「委員你炒房啊……炒紙紮的……」「慘了這下連炒紙房都炒不起了」、「倉鼠用的買得起啦」、「你辭退你的人員，讓他去學習，十年後必定發大財」。

(中時新聞網)