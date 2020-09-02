上周美國原油、汽油庫存跌幅超出預期，以及美國製造業數據意外強勁，受此激勵，周三原油價格上漲。

目前美國期油上揚0.89%，報每桶43.14美元。布蘭特期油漲0.83%，報每桶45.96美元。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至8月28日）原油庫存減少640萬桶，降為約5.012億桶，遠超出分析師預估的減少190萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣上周原油庫存減少23.7萬桶。上周汽油庫存減少580萬桶，遠超出市場預估的減少300萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少140萬桶，符合市場預期。

此外，API數據顯示，上周美國煉廠煉油量減少79.8萬桶/日。美國原油進口量減少80.3萬桶/日。

最新公布的美國製造業數據令人驚喜，美國供應管理協會（ISM）8月製造業指數為56，較7月的54.2大幅攀升，並超出市場預期的54.5。IHS Markit美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為53.1，雖略低於初值的53.6，但仍遠高於7月終值50.9。

(時報資訊)