針對先前傳出大陸武漢弘芯存在較大資金缺口，兩家台系設備廠可能受波及，被點名的兩家帆宣(6196)、亞翔(6139)均表示，本案對該公司財務、業務無重大影響，今早股價亦隨台股開高。

日前大陸媒體報導，武漢市東西湖區政府提出武漢弘芯「存在較大資金缺口」，隨時面臨資金斷裂導致專案停滯的風險，帆宣因為沒收到尾款，將賣給弘芯的特氣櫃從廠區撤走。

帆宣表示，本案對公司財務、業務無重大影響，並依雙方協議及相關法規辦理作業；關於單一客戶相關細節，不給予評論。

亞翔表示，截至目前並未有跡象顯示，武漢弘芯半導體專案會對公司產生重大財務上影響。

亞翔旗下持股53.99%的亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司，也是被點名這次可能受波及的半導體廠；亞翔回應，目前業主已在積極處理中，公司也會密切關注後續發展狀況。

亞翔指出，武漢弘芯半導體工程專案，今年截至目前已認列工程收入人民幣0.33億元，占109年合併營收2.04%。已經核准計價並實際入帳之工程款項人民幣1.70億元，帳上仍有應收款項人民幣0.16億元。另外，由於武漢屬於疫情原發地區，春節復工後之工程進度放緩，公司隨時追蹤業主相關資金狀況，並據以調整施工的進度。目前看來，並未有任何跡象顯示，武漢弘芯半導體專案會對公司產生重大營運或財務上的影響。

(時報資訊)