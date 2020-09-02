西北太平洋上兩大颱風梅莎、海神在結構未被破壞的情況下，一路向北。中央氣象局長鄭明典臉書PO文，指雙颱環流有類似的「反對稱相互影響」，證明這兩個颱風「真的很大」。他認為，日本九州幸運逃過一劫，但南韓就要承受比較大的衝擊了！

「昨（1日）晚梅莎颱風對流明顯減弱，今天（2日）早上有發展起來，應該和高層槽線接近有關，槽前的環境有利對流發展。」鄭明典在臉書指出，梅莎暴風圈原預期直撲九州一帶，幸運的是主環流都在海面上，也就是最強的颱風中心及風雨並沒有上岸，躲過一劫。

但更北的朝鮮半島，恐怕就沒這麼幸運了。由於颱風路徑明確，加上通過九州後，中途已無能破壞結構的地形，鄭明典指「後方的韓國就要承受比較大的衝擊了！」

鄭明典並補充說明，從衛星雲圖來看，梅莎、海神之間，竟出現連接相當清晰的雲帶，這代表有氣流輻合，「廣義上說這兩個渦旋和環境有類似的反對稱的相互影響。」

鄭明典強調，雙颱相距逾2000公里，不是所謂的「藤原效應」（藤原先決條件為兩個颱風之間相距不到1000公里），只能說明海神、梅莎環流龐大，各自逆時針旋轉的情況下，在兩颱中間交會「手牽手」。

(中時新聞網)