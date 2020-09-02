深受各界矚目的國民黨兩岸新論述，將連同改革委員會報告，在今天下午中常會通過後，送本周日 (6日)全代會。黨主席江啟臣將提出八點論述，以「江八點」，定調以《中華民國憲法》為根基的「九二共識」來延續兩岸互動，堅決反對台獨與一國兩制，並向中共喊話「呼籲大陸放棄對台用武」、「儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議」。

高層人士指出，「江八點」兩岸新論述在全代會將以「報告案」處理，不以決議文或宣言等方式處理，也不涉修改黨章。此新論述在江啟臣歷經兩個多月全台聽取地方意見，也分別與前總統馬英九及連戰、吳敦義、朱立倫、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席意見交換，都認為守住兩岸和平穩定互動的基本方向，包括對岸近日密切觀察，也相當認同。

「江八點」具體主張如下：

一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

四、國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

高層人士指出，國民黨在國會全面改選後，兩次執政都同時創造兩岸默契與拓展國際空間。但2016年民進黨再次執政後，兩岸官方管道中斷，去年中共發表「告台灣同胞書四十周年」談話、香港反送中運動，嚴重衝擊兩岸多年累積的默契與善意。今年新冠肺炎疫情向全球蔓延，各地排外主義浪潮重現，美中衝突更形緊繃，雙方機艦頻繁在台灣周邊活動，將兩岸推向戰爭邊緣，令人極度憂慮。

他說，國民黨中道穩健的政策路線，長期以來是兩岸關係維持現狀的穩定力量。如今民進黨執政，兩岸和平穩定被快速摧毀。為解決當前的兩岸難題，國民黨透過改革委員會提出兩岸論述建議案，主張應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。但在兩岸持續交往對話過程，「必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。」

高層人士強調，中華民國象徵國父孫中山融合中華民族的理想，中華民族立基於中華文化，中華文化尊崇王道，反對霸道。兩岸福禍相依，更應相互尊重，相互扶持。中華民國承載國父孫中山追求民主自由的目標，「國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命」；「兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由的寶貴經驗」。

該人士重申，國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為全黨責任。國民黨的兩岸政策會傳承百年民國價值、立足憲法求同存異、和秉持有原則的交往。「中華民國是我們的核心價值，是台灣永續發展的保障，也是兩岸未來的答案」。

(中時 )