台北市體育處前處長孫清泉被控貪汙案，台北地檢署2018年8月以罪證不足，將孫不起訴，並依職權呈送高檢署再議，高檢署罕見未經自為偵查程序，即認定北檢不起訴理由「違背經驗及論理法則」，撤銷不起訴處分，並命令北檢起訴，北檢經二度偵查後，今依貪汙罪起訴孫男，另王姓業者仍獲不起訴。

孫清泉被控於2010至2012年間，以每日2萬元或每次活動4至5萬元代價向業者索賄，讓業者優先承租場地，再轉租牟利；北檢約談孫男到案後，諭令60萬元交保，2018年8月認罪證不足，將孫及王姓業者2人不起訴，其中孫因係公務員涉貪，依法送高檢署再議。

但高檢署認為，北檢不起訴理由違背經驗及論理法則，撤銷不起訴處分，發回北檢續查，並罕見命令北檢起訴，北檢經二度偵查後，今依貪汙罪起訴孫男。

依刑事訴訟法規定，二審檢察長認為案件再議有理由，偵查亦已完備者，可命令一審檢察官起訴，但通常是二審檢察官經自為偵查，開庭調查後，才會命令起訴，高檢署這回未經自為偵查，即命令起訴，極為罕見。

(中時 )