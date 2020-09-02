隨著華府與北京之間齟齬加深，特別是美方認定陸學術研究人員恐有竊取科研機密與智慧財產權後，讓其成為川普政府近期盯緊的目標之一。而先前表示慎重考慮限制陸生或研究人員赴美的國務卿蓬佩奧1日表示，希望要美國境內的陸「孔子學院」於今年底全數關門。

據路透社報導，蓬佩奧向《福斯商業網》表示，孔子學院根本就是在大陸政府資助之下，在美國校園內招募「間諜與共謀」，並認為每一位人民都將看到與孔子學院相關的風險，並希望在年底前將其全數關門。

孔子學院在8月才剛被川普列為外國使團，蓬佩奧更稱其「替北京國際從事國際宣傳與惡意影響的實體」。孔子學院在被列為外國使團後，將與陸官媒面臨相同待遇，也就是孔子學院必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。不過，國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威（David R. Stilwell）當時對此說明，此舉並非要求它們全數關閉，而是要求它們向美方說明在這裡做什麼。

另外，對於陸外交部長王毅所稱「美陸應避免冷戰」一說，蓬佩奧也表示「冷戰」形容當前美陸關係是有類似，但當前與陸之間的挑戰並不相同，「與冷戰不同的是，我們是面臨14億人口的挑戰，也就是經濟上的挑戰」。

蓬佩奧並表示，在未來數日至數周內，將會看到美國以非常嚴肅的方式面對這些問題，「你們將會看到政府宣布更廣泛的措施」，這些都是為了美國經濟的利益。

(中時新聞網)