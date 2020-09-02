政院說明新護照(張理國攝)

行政院上午公布新版中華民國護照封面，其中遵照立法院決議，凸顯『台灣、TAIWAN』的辨識度，新護照採用方式，是放大英文TAIWAN字樣，縮小「護照」兩字。國徽外圈也加上英文全名REPUBLIC OF CHINA標示。吳釗燮表示，新版護照考量疫情因素，將在明年1月開始換發，新的變動3大重點是「變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式」。

立法院臨時會7月22日表決通過民進黨版「華航、護照」正名公決案，建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，提升華航國際識別度方案，行政部門也應研提具體辦法提升護照的「Taiwan」辨識度。行政院上午舉行新版護照記者會。吳釗燮表示，新冠肺炎發生後，為避免外界誤解國人來自中國，因此決定改變護照封面。

吳釗燮表示，新版護照明年1月發行，但舊護照仍可使用，民眾如想提前換發，費用仍是1300元。

(中時 )