捷克參議院長韋德齊日前率團訪台，前總統陳水扁今日（2）在臉書上指出，捷克團在宣布訪台的記者會中，曾2度提起前總統哈維爾留下捷克人愛好自由與反極權的外交傳統，陳水扁說，「早在1995年，哈維爾在第50屆聯合國大會記者會上，就發言支持台灣加入聯合國。」

陳水扁回憶，2006年捷克眾議院過半數議員連署支持台灣取得WHA（世界衛生大會）觀察員資格，並有意義、制度化參與WHO（世界衛生組織），2001年吳淑珍也曾赴捷克拜會哈維爾伉儷。

前總統陳水扁今（2）早在臉書回憶，捷克前總統哈維爾早在1995年就曾力挺台灣加入聯合國。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

陳水扁說，吳淑珍過去曾在法國歐洲議會代表自己領取國際自由聯盟頒發的「2001年自由獎」，這獎哈維爾也拿過，並稱2002年台捷試航專案，自己差點就能訪問捷克。2004年甫卸任捷克總統的哈維爾接受陳水扁邀請，在病榻之際訪台，也成為哈維爾唯一一次訪問台灣。

陳水扁推崇，哈維爾是世界級的思想家，對人權普世價值有深度體會，其所倡議的許多理念，像是「人權高於主權」、「國家是人的產物，而人是神的創造品」這些思想都影響甚遠。哈維爾則表示，很佩服台灣人民在國際政治上處於困境，卻仍勇敢不屈，他認為台灣應該加入聯合國，不管過去、現在與未來，他都會繼續支持。

(中時 )