日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，婚後生了一雙兒女，湊得「好」字，而夫妻倆曾參加真人秀，毫無修飾展現婚姻日常，是公認沒有因為家庭而影響感情的恩愛夫妻，昨2人迎接結婚4週年紀念日，福原愛在社群貼出同框放閃照，卻驚吐心聲：「沒有每天24h開心幸福美滿」。

江宏傑、福原愛慶祝結婚4週年紀念日，特地暫時將育兒任務委託出去，得到難得的2人時光，去吃了頓燭光晚餐，夫妻倆都拍了照片放在IG上，江宏傑笑稱：「每年這個時刻一定要記錄一下#結婚四週年快樂」。

有別於老公的言簡情意深，福原愛則是感性爆發，為結婚4週年寫下了長文，表示4年婚姻在日本叫做「花婚式」，接著吐露嫁給江宏傑的真正心聲：「坦白說沒有每天24h開心幸福美滿這樣，但是沒有一次後悔過嫁給江宏傑我先生」。

眾人皆知福原愛跟江宏傑平時的社群po文，比起孩子，更多是恩愛日常，但幅原愛說，其實他們也會吵架、鬥嘴、冷戰，「可是今天可以牽在一起，你可以包容我所有，我願意跟你走一起，這樣不就很完美了嗎？」，對於這段婚姻，最感謝的，就是江宏傑愛著她的心意。

福原愛在4年婚姻中，感受到老公江宏傑滿滿的包容跟貼心，表示自己很珍惜現在的生活，許願兩人能夠白頭到老，「真的變成阿公阿嬤的時候，我們可以一起研究老花眼鏡啊、假牙啊那些，然後我們牽手走一起，四週年快樂愛你喲」。

(中時新聞網)