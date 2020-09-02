美國對華為禁令升級將於9月15日生效，先前有日本媒體爆料，華為正在囤貨半導體晶片，甚至連半成品都接收。如今更有消息指出，華為已經打出「有多少（貨），收多少（貨）」，且不排除加價搶貨，聯詠等供應商也在積極配合中。

陸媒報導，上游供應鏈傳出，隨著9月15日最終禁令即將到來，為了保證手機業務正常運轉，華為正在主動加價向一些供應商求救，希望可以拿到一些晶片的備貨，例如驅動IC等。

產業鏈消息人士更指出，華為方面甚至打出了「有多少（貨），收多少（貨）」的口號，且不排除擴大加價空間囤貨，而聯詠等供應商正在積極配合中。

不過對於華為主動加價搶貨一事，聯詠僅回應，一切按照美方相關規定辦理，並隨機應變、盡力配合客戶的需求。華為供應商敦泰低調表示，不便評論客戶訂單，但會緊盯市場與客戶的變化，以進行最適合的調整。

日經亞洲評論日前報導，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商談好，半成品和未經過封測的晶片都接收，還常常在清晨4點打電話給供應商，或是半夜開電話會議，可說是進入了「混亂生存模式」。

(中時新聞網)