陸元琪透露袁惟仁過去將重心放在大陸，導致小孩一度不認識他。（圖／翻攝自女人我最大 Youtube）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2年前驚傳在大陸突然腦溢血昏迷跌倒，近年他在台灣休養，常被媒體拍到身材爆瘦，令人擔心。而他4年前宣布和前妻陸元琪離婚，最近陸元琪談過去婚姻點滴，指袁惟仁過去將重心放到大陸，曾有一次久違回家，讓女兒完全認不出，也坦言兩人婚變早有「前兆」。

陸元琪日前上《女人我最大》，天蠍座的她分享「12星座誰的婚姻路最不好走」，回憶過去在當紅時期選擇嫁人當全職家庭主婦，起初她不懂理財、買東西，不知道小孩的衣服應該買大號一點才能穿得久，導致她一發現小孩不能穿就買新的，袁惟仁便抗議奪回家中經濟大權，要求陸元琪買菜都得記帳、報帳。

陸元琪坦言，先前單身拍戲時花錢自由，當媽媽後要報帳讓她心裡很不是滋味，只好忍耐，她也分享，後來袁惟仁到大陸工作，久久才能回台灣留個2、3天，有次袁惟仁一回家，讓當時才1、2歲的女兒嚇了一跳，邊扁嘴邊喊出電視裡聽到的暱稱「小胖老師？」，袁惟仁也很難過，直說：「我是妳爸，我不是小胖老師」。

後來有次聚會，袁惟仁被陶晶瑩、黃韻玲、十一郎逼問去大陸工作為何不帶妻女去？袁惟仁喊冤說是陸元琪自己不想去，「她討厭那邊啊」，陸元琪內心一驚，後來才傾吐根本沒說過這句，兩人之後發生婚變，陸元琪說：「其實我一直覺得，夫妻有一個人想要故意把距離拉遠，其實就是有事了啦」。

(中時新聞網)