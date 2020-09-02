美國總統川普重申，華府必須從字節跳動旗下抖音海外版TikTok交易中，獲得「良好回報」。

外媒報導，川普登上空軍一號前往威斯康星州基諾沙（Kenosha）前稱，他已告知參與TikTok美國資產出售交易的相關人士，必須在9月15日之前完成交易，而且聯邦政府必須得到「良好回報」，否則華府會關閉TikTok在美國的服務。

目前尚不清楚美國將如何從TikTok交易中獲取酬勞。

外電引述消息人士稱，川普認為美國解決了TikTok帶來的國家安全威脅，便應該獲得回報，政府正在尋找方法從達成的任何交易中抽取酬勞。據悉，白宮工作人員正在研究從合規成本的角度收錢。

消息人士又指出，在中國政府暗示任何交易都須經其批准之後，字節跳動創辦人張一鳴現正重新考慮TikTok的出路，並權衡中國官方參與此事所產生的影響；字節跳動內部負責監管事務的團隊及交易談判人員則在討論，是否仍可達成同時獲中美政府、收購方、投資者和字節跳動本身接受的交易方案。

(工商 )